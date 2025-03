Chietitoday.it - Vasto, sospeso il servizio di interruzione volontaria di gravidanza: Pd e associazioni denunciano

Leggi su Chietitoday.it

Una donna abruzzese avrebbe tentato di accedere a un'di(Ivg) nelle ultime ore, ma non vi è riuscita a causa della sospensione temporanea delnell'ospedale di, per mancanza di medici non obiettori."Abbiamo osservato gli accadimenti in queste ore.