Vasto incendio a Catania, cumuli di rifiuti in fiamme

(ITALPRESS) – Un incendio si è sviluppato all'interno di aree industriali dismesse nella zona del faro di Catania, tra le vie Domenico Tempio e via dello Strettoio. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, riguarda cumuli di rifiuti e materiali di scarto. Sul posto Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Catania e dal Distaccamento cittadino Sud, ma anche Carabinieri e agenti della Polizia Locale. La spessa coltre di fumo è visibile da diverse parti della città.