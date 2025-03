Thesocialpost.it - Varese, incidente a Bodio Lomnago: motociclista in gravi condizioni

Un gravestradale si è verificato sulla strada provinciale che costeggia il lago di, nel comune di. L’impatto ha coinvolto una moto e un’auto, causando ferite serie a uno dei conducenti. L’episodio è avvenuto poco dopo le 13, nei pressi di un distributore di benzina situato vicino all’incrocio con via Acquadro e via Piave.Sul luogo dell’sono intervenuti rapidamente i soccorritori con due ambulanze e l’elisoccorso, segnalati in codice rosso per latà della situazione. Le persone coinvolte sono un ragazzo di vent’anni e un uomo di 37 anni, quest’ultimo alla guida della moto. Il, incritiche, ha riportato un trauma cranico, la frattura di un femore e un grave trauma addominale. Trasferito con urgenza all’ospedale Circolo di, è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico.