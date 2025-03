Internews24.com - Van Bommel ottimista: «Bayern-Inter? Preferivo seconda in casa. Se vinciamo 3-0 la prima va bene uguale»

di RedazioneMark Vane Philipp Lahm, due ex calciatori delMonaco, hanno detto la loro in vista dei quarti di Champions League contro l’venuti ai microfoni di sport1 a margine della Beckenbauer Cup, i due calciatori exMonaco, Mark Vane Philipp Lahm si sono espressi così sulla stagione della squadra di Vincent Kompany e sulla doppia sfida dei bavaresi ai Quarti di Finale di Champions League contro l’di Simone Inzaghi. Queste le parole dell’ex difensore e dell’ex centrocampista: quest’ultimo, che nella sua carriera ha vestito anche la maglia del Milan, ha parlato del fatto che la gara di ritorno si giocherà a San Siro.LE PAROLE DI LAHM – «Un avversario molto, molto difficile. Noi però siamo in uno stato di forma buono e secondo me possiamo andare avanti nella competizione».