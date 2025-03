Palermotoday.it - Vampe pronte a incendiare Palermo: la Rap si muove in anticipo, rimosse 20 tonnellate di cataste di legno

Leggi su Palermotoday.it

Sono in corso ormai da cinque giorni gli interventi di Rap per rire ledio gli accumuli di materialisi che si formano di continuo in alcune vie e piazze diin occasione della festa di San Giuseppe. Le attività di prevenzione sono state avviate il 14 marzo scorso.