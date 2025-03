Ilrestodelcarlino.it - Valsa, semina bene ma raccoglie troppo poco

La parola rammarico è ricorrente nel post partita di Modena-Perugia, per una gara 2 dal risultato più netto rispetto a gara 1 ma dalla dinamica molto simile. LaGroup ammirata per la prima ora e dieci di gioco è stata per larghi tratti superiore ai propri rivali, ma non è riuscita a concretizzare questa qualità nel gioco nei momenti topici soprattutto del secondo parziale. Numeri. Come detto, i primi due parziali della formazione guidata da Alberto Giuliani hanno sfiorato la perfezione: il primo set si è chiuso col 62% in attacco senza errori e con un complessivo dato di 4 errori nel parziale, ricevendo nettamente meglio rispetto ai propri rivali, mentre nel secondo set sono stati ancora pochissimi gli errori complessivi ma sono stati commessi nei momenti topici del concitato finale di un parziale record da 5 muri complessivi.