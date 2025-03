Isaechia.it - Valerio Scanu replica a Tony Effe: “Lui si è sentito attaccato da me ma…”

Continua a tenere banco il ‘dissing’ tra. Tutto è partito quando quest’ultimo ha dichiarato a Maschio Selvaggio, su Rai 2, riguardo alla partecipazione del rapper al Festival di Sanremo 2025:Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America.non sa cantare, ma non solo per me. Non è intonato per niente.Dopodiché,, raggiunto daStaffelli ha ricevuto il famosissimo Tapito d’oro dopo le critiche ricevute da, e ai microfoni dell’inviato di Striscia la Notizia, avevato così:Io lavoro tutti i giorni, a differenza di. Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci! .