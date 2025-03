Velvetgossip.it - Valerio Pastore: il misterioso compagno di Alessandra Amoroso e padre del suo bambino

Leggi su Velvetgossip.it

La storia didie futurodella loro bambina, ha catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di gossip. Nato nel 1992 a Eboli,ha 31 anni e ha costruito una carriera nel settore della tecnologia audio e della produzione video, lavorando come tecnico del suono e videomaker. La sua professione richiede creatività e passione, elementi che si riflettono anche nella sua vita personale, che ha scelto di tenere lontana dai riflettori.La relazione traè iniziata ufficialmente nel 2023, quando sono stati avvistati insieme per la prima volta. La scelta di mantenere un profilo privato, come dimostra il suo account Instagram, è un aspetto cheha sempre rispettato., vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2009, ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, e il suo amore pernon fa eccezione.