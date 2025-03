Valentino Rossi che festa | non succedeva da un anno

Leggi su Sportface.it

MotoGP: l’ultima volta è accaduto ad aprile 2024, quando giunse alle spalle dell’odiato Marc Marquezce lo immaginiamo soddisfatto per il risultato. Felice per come sia andata a finire la gara, del resto l’obiettivo di questo Mondiale è proprio quello di fare più punti e podi possibili.Il ‘Dottore’ vuole che ci sia una crescita palpabile del suo VR46 Racing, diventato il satellite della Ducati che è in assoluto il team più forte dell’intero motomondiale, come stiamo vedendo in MotoGP con il dominio incontrastato di Marc Marquez.Odiatissimo da, lo spagnolo ha vinto anche il GP d’Argentina dopo il successo all’esordio in Thailandia. E ancora una volta mettendosi dietro suo fratello Alex.Se a Buriram l’ultimo gradino del podio se l’era preso il suo compagno di team, Pecco Bagnaia, a Termas de Rio Hondo terzo è arrivato Franco Morbidelli, prodotto dell’Academy die da quest’pilota VR46.