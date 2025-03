Ilfattoquotidiano.it - “Vado al ristorante con Alberto Stasi un paio di volte al mese, a casa cenavo con un topo. La pizza fa schifo, il pesce? Il mare il mare è una fogna”: Vittorio Feltri scatenato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mangio poco e niente carne. Amo tutti gli animali, anche i topi, e non voglio ammazzarli”. Unvegetariano (e animalista) che non t’aspetti. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo storico giornalista bergamasco discetta di abitudini alimentari a tavola e non. A partire da una fiera antimeridionalità sulla cucina. “Mai nessuno ha scritto un libro sulla cucina del Nord: si parla solo di Puglia, Sicilia, Napoli. Ma anche qui c’è una cucina di livello da raccontare: giusto restituirle dignità”., spaghetti&co? “Tutte schifezze”. Il piatto ideale della cucina italiana per l’81enne ex direttore di Il Giornale diventano i pizzoccheri: “Sono molto buoni. Da bergamasco li ho scoperti quando il Corriere mi mandò da inviato a seguire l’alluvione in Valtellina”.