Vaccinazione morbillo | l' unico strumento sicuro contro le complicazioni avverte la Società Italiana di Pediatria

L'ed efficace per prevenire ile le sueè la. "Teorie come quella che una corretta alimentazione o l'assunzione di vitamina A possano sostituire il vaccino - purtroppo sostenute negli ultimi mesi anche da figure pubbliche di rilievo - sono scientificamente infondate". A dirlo è la Societa'diche ha elaborato un vademecum anti-fake. Fra queste compare proprio quella sull'uso della vitamina A al posto del vaccino. "La vitamina A non previene il. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la sua somministrazione solo nei bambini e negli adulti già colpiti dalla malattia, per ridurre il rischio dicome danni agli occhi e cecità - si legge nel documento dei medici - Tuttavia, l'assunzione di dosi elevate e prolungate può essere pericolosa e può causare nausea, vomito, danni al fegato e aumento della pressione intracranica".