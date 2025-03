Ilrestodelcarlino.it - Utovie Festival: inizia "Stralunati", 4 spettacoli al Teatro delle Logge

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Montecosaro, 18 marzo 2025 -, ildiindipendente organizzato e diretto da Antonio Mingarelli dal 2017 nel Maceratese, quest’anno adotta il sottotitolo “”. La rassegna, promossa in collaborazione con il Comune di Montecosaro e Amat, offre quattro assoli che si muovono tra critica sociale ed esistenzialismo, mescolando ironia e poesia per esplorare le solitudini dell’uomo contemporaneo in diverse forme. Programma delGlisi svolgeranno alalle 21. Si comincia domani con “L’una” di e con Giulia Merelli (con l’improvvisazione al pianoforte di Fabio Capponi); è il monologo di Una, ragazza confinata in una stanza che trascorre le sue giornate cercando di vivere, virtualmente, la bellezza di altri. Come? Una legge poesie, canta canzoni, recita monologhi rubati da personaggi e storie avvincenti.