Utile in crescita | +159% Ricavi sopra i 116 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Utile in crescita: +15,9%. Ricavi sopra i 116 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valsoia chiude il 2024 con undi 8,27di euro, indel 15,9% sul 2023. Idi vendita crescono del 3,5% a 116,75di euro. Ancora in aumento le vendite all’estero (+7,9%). L’ebitda segna un +14% a 14,3di euro. Il dividendo proposto è di 0,38 euro per azione. L’assemblea degli azionisti è convocata per il 28 aprile. "La solidità finanziaria (con una posizione finanziaria netta per 28,4di euro) e patrimoniale della società ci permette comunque di guardare fiduciosi a un futuro sempre di, sostenuto da investimenti nelle aree strategiche della innovazione, della comunicazione e della organizzazione – sottolinea il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi (foto) –. Siamo molto soddisfatti in particolare del gelato vegetale Valsoia che ha visto crescere con decisione volumi e quote di mercato raggiungendo circa l’80% del totale della categoria.