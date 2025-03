Usa l’attrice di American Pie in cella per 12 giorni al confine con il Messico | 24 ore in catene come coperta un foglio di alluminio

Leggi su Open.online

Le rigide politiche di gestione dei confini volute dal presidenteo Donald Trump non fanno sconti, che si tratti di una persona “qualunque” o di un’attrice ben nota. Jasmine Mooney, 35enne canadese nota per il ruolo di Jackie inPie Presents: The Book of Love, sarebbe stata trattenuta in unaper quasi due settimane dai funzionari dell’immigrazionea. «Mi hanno messa in prigione. Ho dovuto dormire su una stuoia senza coperte e senza cuscini. Con undiavvolto sul mio corpoun cadavere», ha raccontatoall’emittente locale KGTV 10 di San Diego. La donna stava tentando di entrare in California dalper rinnovare il visto di lavoro. Secondo l’Immigration and Customs Enforcement, però, non aveva i documenti in regola.Il racconto della prigioniaUn trattamento, ripetono da Washington, perfettamente conforme alla volontà e all’ordine esecutivo firmato da Trump: carcere per «tutti gli stranieri che violano la legge sull’immigrazione degli Stati Uniti», non possedendo documenti legali.