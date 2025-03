Ilfattoquotidiano.it - Usa deportano a El Salvador membri della gang Tren de Aragua: così la repressione diventa spettacolo

La recente deportazione di 238 presuntideldedagli Stati Uniti a Eldi Bukele ha scatenato un acceso dibattito internazionale. Questa misura, promossa dall’amministrazione Trump, è stata presentata come un colpo alla criminalità organizzata, ma in realtà mette in luce le profonde lacune di una strategia di sicurezza basata sulla criminalizzazione di massa, il populismo punitivo e la violazione dei diritti fondamentali.Ildeè un’organizzazione criminale nata in Venezuela, che si è espansa in Colombia, Perù, Cile e, più recentemente, negli Stati Uniti. Le sue attività includono traffico di droga, estorsione, sequestro di persona e tratta di esseri umani, infiltrandosi nelle comunità migranti e sfruttando la vulnerabilità dei rifugiati. Tuttavia, invece di affrontare le cause strutturalicriminalità organizzata, Trump ha scelto di applicare una misura estrema e senza precedenti: la Legge sui Nemici Stranieri del 1798, una normativa quasi dimenticata che consente la deportazione di cittadini di paesi considerati “nemici” senza la necessità di un processo giudiziario formale.