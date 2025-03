Ilfattoquotidiano.it - Ursula von der Leyen spinge l’Ue verso lo scontro con la Russia: “Se vuole evitarla, l’Europa si prepari alla guerra”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentree Stati Uniti si parlano per trovare un primo punto d’incontro per arrivare almeno a un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, l’Unione europea continua a vedereall’orizzonte. E questa volta toccapresidente della Commissione,von der, suonare la carica. Lo fa dRoyal Danish Military Academy iniziando il proprio discorso con l’ormai consueto piglio bellicista: “Seevitare la, deve prepararsi“.Una formula addirittura abusata dai vertici dele della Nato che l’hanno già utilizzata in diverse occasioni e che non muta al variare delle condizioni, cheguida degli Stati Uniti ci sia Biden con le sue politiche o Trump con altre totalmente opposte: “Potremmo desiderare che queste cose non fossero vere. O che non dovessimo dirle in modo così schietto.