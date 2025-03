.com - UrBurners, un mese di Hip Hop e culture urbane in Sardegna

torna a far parlare di sé dopo il Root Down, la fortunata jam che ha avuto luogo nel settembre 2024 e che ha ufficializzato la nascita die i 40 anni di Hip Hop nella città di Nuoro. Per tutto ildi aprile, a partire dal 4 aprile fino al 3 maggio 2025,sarà protagonista di evento unico per la città e in generale per la.In un momento storico dove le connessioni sociali e culturali sono fondamentali per la crescita di una comunità, l’associazione lancia “LAB: Connessioni di Cultura Urbana” con l’obiettivo di trasformare il Polifunzionale di Via Roma a Nuoro in un catalizzatore di energie creative e di scambio culturale.I fondatori dispiegano:” Questo evento è una bella un’opportunità per la comunità di sperimentare, apprendere e condividere le diverse forme espressive della cultura urbana attraverso alcuni dei suoi esponenti più attivi.