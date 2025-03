Lanazione.it - Urban Sketchers' Spring Festival: 3 giorni di disegno dal vivo nelle piazze della città

Firenze, 18 marzo 2025 – Immaginare la. Le sue strade, le, gli scorci più affascinanti e suggestivi. E' quello che provano a fare per la seconda volta gli, gli artisti delche da ogni angolo del mondo arriveranno nel weekend a Firenze per dipingerla dei coloricreatività. Sono duecentocinquanta quelli attesi per l'edizione di quest'anno, provenienti in particolare da Francia, Spagna e Croazia: una comunità mondiale nata a Seattle nel 2009 per iniziativa dell'illustratore Gabi Campanario, e poi cresciuta nel tempo sino ad arrivare ad oltre centoventi mila aderenti diffusi in sessanta paesi e trecentotrentasei. La manifestazione, ideata dal gruppo Usk Firenze insieme all'Associazione Culturale Firenze Aps, presenta da venerdì 21 a domenica 23 un programma di workshops, demo e passeggiate collettive nei luoghi più iconici del centro storico: l'evento inaugurale si svolge in mattinata alla Biblioteca delle Oblate, con i demo ad ingresso libero e gratuito curati dagli artisti Natus Rodriguez e Nicola Donato; nel pomeriggio, il percorso prosegue a Santo Spirito con lo sketching collettivo degli artisti in piazza e il workshop - solo su prenotazione - "The light of Florence", tenuto dal maestro dell'acquerello di stanza a Parigi Alex Hillkurtz, che avvierà le iniziative didattiche all'Istituto de' Bardi.