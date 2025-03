Isaechia.it - Uomini e Donne, proposta di nozze in studio per una coppia del Trono over: “Le ha chiesto di sposarlo!”

Leggi su Isaechia.it

Fiori d’arancio a!Nel corso delle registrazioni di oggi pomeriggio, un ex cavaliere hala mano alla sua compagna!Stiamo parlando di Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares, ex protagonisti deldel dating show di Maria De Filippi un paio di stagioni fa, presto genitori del loro primo bebè.L’indiscrezione è trapelata da Lorenzo Pugnaloni. Ecco cosa ha raccontato il blogger sui suoi social nel dare le anticipazioni su quanto vedremo nei prossimi giorni negli studi di:Ospiti pure Cristiano e Asmaa. Lui con due striscioni le hadi.Asmaa e Cristiano hanno lasciato il parterre diil 24 maggio 2024. Un vero e proprio colpo di fulmine, improvviso e inevitabile, come ha raccontato più volte la.Una relazione però non scevra di qualche incomprensione.