Isaechia.it - Uomini e Donne, Nicole Mazzocato svela come mai aveva negato di essere incinta: “Sono stata costretta a farlo perché…”

Leggi su Isaechia.it

È in dolce attesa del suo terzo bebè, la prima femminuccia dopo Paolo e Davide,, storico voto di.L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha annunciato la gravidanza qualche giorno fa, dopo alcuni rumor che già giravano sui social da settimane. Rumor ai qualirisposto negando la gravidanza.Un atteggiamento che non è andato giù a diversi utenti, i quali – una volta arrivata l’ufficialità – hanno iniziato a insultarla anche pesantemente.Nelle scorse ore, attraverso un lungo video messaggio, la, dopo aver postato i commenti al vetriolo ricevuti, ha voluto spiegare i motivi per cui eraa negare:Per quanto riguarda questa mia ultima gravidanza cerco di fare tutto in maniera privata. Mi rivolgo solamente a studi privati, non frequento luoghi pubblici, mi vesto in maniera molto larga quindi nessuno poteva prevedere che io fossiperché volevo di nuovo annunciarlo io nel momento opportuno una volta fatto tutti gli accertamenti.