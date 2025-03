Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 18/03/25

Che in questa seconda parte di stagione dimanchino gli argomenti è evidente, e lo vediamo dalla mole di sfilate che ci rifilano, dal ritorno delle sfide di ballo e persino dall’escamotage del trono di Tina Cipollari, ma sinceramente io un’ora intera di trasmissione a parlare di Sabrina Zago e Giuseppe non me li meritavo.Mamma mia e che incubo, mi è sembrato di tornare ai tempi di Gem & George, di cui però Sabrina e Giuseppe rappresentano la versione pezzotta comprata dal cinese.Abbiamo passato anni e anni e anni ad avere il Gemmedì, e quindi unaINTERA, FISSA, OGNI SANTA SETTIMANA, dedicata alle vicende amorose della Galgani, e io non mi sento psicologicamente pronta a passare al Sabridì.Ma di fatto ci siamo già passati, perché ridendo e scherzando (in realtà nessuno ha riso, nessuno ha scherzato, ci stiamo solo esaurendo) Sabrina è a centro studio a piangere per amore da settembre.