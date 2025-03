Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni: torna Orlando ed è il caos, Gianmarco non si presenta

Ieri, lunedì 17 marzo, è stata effettuata una nuova registrazione di. In studio ci sono stati diversi colpi di scena, tra cui il ritorno di un discusso cavaliere, ovvero,. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha spiazzato tutti rindosi nel parterre e riproponendosi alla dama, ma come avrà reagito lei? Avrà accettato? Del Trono Classico, invece, non si è parlato in quantoSteri non si èto. Spoiler registrazione 17 marzo diLedirelative alla registrazione del 17 marzo riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che al Trono Over c’è stato un lungo blocco dedicato a Gemma Galgani. La dama è stata invitata asedersi al centro dello studio per confrontarsi nuovamente con