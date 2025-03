Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Orlando ritorna dopo la grave segnalazione: ospite speciale da Amici

Leggi su Anticipazionitv.it

La puntata del trono over di, registrata il 17 marzo 2025, è stata ricca di sorprese. Tra i protagonisti, il ritorno dil’addio della scorsa settimana, la nuova sfida tra Gianni Sperti e Giuseppe, e le vicende sentimentali di Alessio Pili Stella. Anche Tina Cipollari ha fatto parlare di sé, facendo un annuncio importante con Cosimo Dadorante. Momenti di emozione e confronto hanno caratterizzato un appuntamento che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico., registrazione 17 Marzo 2025:torna in studio ma.lache lo aveva portato a lasciare il programma,è tornato per riconquistare Gemma Galgani. Il cavaliere ha cercato di giustificarsi per oltre trenta minuti, spiegando la sua versione dei fatti. Tuttavia, nessuno in studio ha creduto alle sue parole e, alla fine, è stato nuovamente invitato a uscire.