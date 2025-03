Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco Steri già deciso sulla scelta: la decisione

Ladipotrebbe avvenire prima di quanto ci si aspetti. La registrazione del 18 marzo 2025 diha riservato colpi di scena e momenti emozionanti. Il tronista ha fatto un passo decisivo per il suo percorso e per la sua futura fidanzata (se riceverà un sì). Presenti in studio anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che hanno raccontato la loro relazione. Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio, secondo lefornite da Gemma Palagi.Martina De Ioannon e Ciro Solimeno tornano aOspiti speciali della puntata, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno raccontato come procede la loro relazione. In studio è stata mostrata una clip che ha ripercorso il percorso di Martina fino alla. L’ex tronista ha dichiarato: “Tra noi va tutto bene.