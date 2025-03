Iodonna.it - Un'opportunità per i lavoratori con carriere discontinue di recuperare i contributi mancanti, migliorando sia l'anzianità che l'importo della futura pensione

In un contesto lavorativo sempre più flessibile e discontinuo, è molto frequente che isi trovino a fare i conti con periodi di vuotovo. Una situazione che potrebbe compromettere negativamente il loro futuro pensionistico. Per evitare che questo succeda, il sistema previdenziale ha introdotto la “paceva”, una misura che permette aidiche mancano. Godersi laall’estero? Ecco le mete più vantaggiose X Paceva Inps 2025, come funziona e che cos’è, quanto costa?La misura, che sarà attiva fino al 31 dicembre 2025, consente di riscattare fino a cinque anni di, anche non consecutivi, purché riferiti al periodo compreso tra il 1996 e il 2023.