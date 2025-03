Today.it - Unità, opere e delocalizzazioni per salvarsi dalle piene

Leggi su Today.it

Per la quarta volta in meno di due anni, alcune aree della Romagna sono state colpite da inondazioni. Psicologicamente è qualcosa di devastante, tale per cui ogni volta che piove ci si sente di fronte ad una minaccia esistenziale. Tuttavia questa volta, si ha avuto la prova provata che con la.