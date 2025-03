Lapresse.it - Ungheria, approvata la legge contro Pride: fumogeni e proteste in Parlamento

dell’opposizione ina Budapest, in, dopo l’approvazione dellache vieta gli eventi della comunità LBGTQ+, come ie consente alle autorità di utilizzare un software di riconoscimento facciale per identificare i partecipanti. La misura, proposta dal partito populista di destra del premier Viktor Orbán nei confronti della comunità LBGTQ+ del Paese, è passata con un voto di 136-27, scatenando il dissenso dell’opposizione che, durante la votazione, ha accesonell’aula.La, sostenuta dal partito Fidesz di Orbán e dal partner di minoranza della coalizione cristiano-democratica, è statadalcon una procedura accelerata dopo essere stata presentata solo un giorno prima. La nuova norma modifica laungherese sulle assemblee per rendere reato l’organizzazione o la partecipazione a eventi che violino laversa legislazione ungherese sulla “protezione dell’infanzia”, che vieta la “rappresentazione o la promozione” dell’omosessualità ai minori di 18 anni.