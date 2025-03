Arezzonotizie.it - Una vita per la danza: sold out lo stage di Steve La Chance ad Arezzo

Leggi su Arezzonotizie.it

Eclettico ed esplosivo. Mille impegni, tanti interessi e una sola grande passione: la. Un amore che lo ha portato a salire sui palchi più famosi del mondo come ballerino e coreografo. Una passione difficile da fermare, iniziata all’American Ballet Theatre di New York per poi continuare in.