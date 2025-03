Liberoquotidiano.it - Una scena incredibile all'Altare della Patria: chi sfila davanti a Sergio Mattarella | Video

nel Giorno dell'Unità d'Italia anche "Briciola". È lei la mascotteFanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. La cagnolina, infatti, aveva solo un anno quando è stata "arruolata" nel 2014 dalle forze dell'ordine. Ad oggi la piccola meticcia ha ottenuto il grado di vicebrigadiere. D'altronde il IV Reggimento dei CarabinieriFanfara a cavallo per consuetudine adottano un cane che vive in simbiosi con tutti i militari e in particolare con il suo conduttore, il Luogotenente romagnolo Tassinari. Il presidenteRepubblica si è recato all'a Roma con le alte cariche dello Stato per le celebrazioniGiornata dell'Unità Nazionale. "Il 17 marzo - ha dichiarato- celebra la nascita dell'Italia e, con essa, l'unità conquistata a caro prezzo con il Risorgimento, insieme alla riappropriazione, con la lotta di Liberazione,propria identità e unità dopo l'occupazione nazista e la rottura istituzionale operata con la nascita, nel Nord Italia, del regimerepubblica Sociale.