Lanazione.it - Una nuova scommessa in porto . Conclusi i lavori su molo Fornelli per favorire maggiori accosti

Si è concluso sull’intervento che consentirà la piena operatività deglifavorendo l’accoglienza di nuovi volumi di traffico. Iprevisti dalla collaborazione tra Autorità di sistema portuale e La Spezia Container Terminal sono stati completati in anticipo rispetto al cronoprogramma di appalto dalla società Carlo Agnese. Il progetto ha previsto il riempimento con calcestruzzo delle cavità sottostanti il piede di appoggio dei cassoni, con l’ausilio di palancole in acciaio di contenimento infisse dalla banchina e successivamente tagliate su misura da squadre di sommozzatori operanti sul fondale marino. Da l’altro giorno dunque Lsct è tornata a garantire le operazioni di banchina delEst. L’opera conclusa, oltre a preservare l’integrità dell’infrastruttura esistente, rappresenta un tassello strategico per gli sviluppi futuri del terminal, preparando l’area all’installazione di nuove gru di maggiore capacità, in grado di operare le Ultra Large Container Vessels di ultimissima generazione.