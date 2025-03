Ilgiorno.it - Una marcia inarrestabile. Monza, l’11esimo gioiello

Leggi su Ilgiorno.it

La prossima avversaria, la Pallanuoto Bergamo, dovrebbe essere particolarmente temibile. Il condizionale è d’obbligo, perché qui, a rallentare la corsa del Nuoto Club, ci hanno già provato in 11 occasioni. Tutti tentativi rimasti senza esito. Il più recente porta la firma della Plebiscito Padova, già battuta all’andata per 10-9. La rivincita della compagine veneta, neo retrocessa dalla serie A2 e annunciata in buona forma, è rimasta un’ipotesi: sabato i granchi si sono imposti per 13-9, risultato che vale appunto la affermazione numero 11 in 11 turni di campionato. La formazione allenata da Stefano Ingegneri, dunque, è prima con 33 punti, a sette turni dalla chiusura della stagione regolare. Il gruppo delle inseguitrici è capeggiato dalla Pallanuoto Bergamo, approdata a quota 27. Seguono Aquatica Torino (24) e Pallanuoto Vicenza (19).