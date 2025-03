Ilgiorno.it - Una mano aperta

Leggi su Ilgiorno.it

La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) ha scelto come simbolo per il Festival della prevenzione una. Un messaggio chiaro: la salute è nelle tue mani. A Milano appuntamento con la seconda edizione della manifestazione, in scena in città fino a domenica 23 marzo. Il Festival si snoda attraverso 39 appuntamenti in 17 location, con la partecipazione di 75 relatori e 19 conduttori e oltre 500 visite ed esami di diagnosi precoce in programma. La manifestazione ruota attorno ai cinque capisaldi della prevenzione individuati dalla Lilt: alimentazione, movimento, benessere mente-corpo, contrasto delle dipendenze e diagnosi precoce. Un’occasione per approfondire e informarsi ma anche per vivere meglio. I cittadini avranno l’opportunità di “scendere in campo”, mettendo in pratica la prevenzione attraverso cooking class e showcooking di piatti salutari preparati da chef e commentati da nutrizionisti di Lilt, sessioni della disciplina sportiva calisthenics all'aperto ai Giardini Montanelli, yoga e percorsi online di disassuefazione dal fumo con psicologi Lilt.