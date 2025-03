Brindisireport.it - Una lotta nei secoli, Torre Testa resiste al tempo e all'aggressività del mare

Leggi su Brindisireport.it

La foto in bianco e nero di Teodoro Savina è scattata sul litorale brindisino in prossimità di, in una giornata con ilagitato. ***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze.