Ilrestodelcarlino.it - Una libreria al servizio delle famiglie che diventa ‘scuola’ quando c’è l’allerta rossa

Bologna, 18 marzo 2025 – Unanel cuore di Bologna trasformata per una giornata in una sorta di asilo e di scuola per i bambini. E non è la prima volta. È successo l’altro giorno alla‘Attraverso’ di via Santo Stefano per venire incontro alleche hanno dovuto fare fronte alle scuole chiuse in maniera preventiva dal Comune per la pioggia. “A causa dell'allerta meteoe della chiusurascuole, laè a disposizioneche hanno difficoltà a organizzarsi”, era scritto nella loro pagina Facebook. Alla proposta, tra l’altro del tutto gratuita, hanno aderito anche con il passaparola una ventina diche hanno portato i loro bambini (dai 3-4 ai 9 anni) che hanno passato così parte della giornata sfogliando libri e ascoltando letture, giocando e socializzando allo stesso tempo.