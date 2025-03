Iodonna.it - Una forma di Made in Italy culturale nell'evento di arte classica fra i più importanti al mondo per le belle arti, il design e l'antiquariato.

Milano, 18 mar. (askanews) – TEFAF Maastricht è una delle piùfiere alper le, l’e il, che copre 7.000 anni di storia dell’, dall’antico al contemporaneo. L’edizione 2025 vede la presenza di 270 mercanti provenienti da 22 Paesi e tra loro ci sono numerose gallerie italiane, che, in qualche modo, sono portavoce delina livello. Leggi anche › Salone del Mobile e Fuorisalone: Milano capitale delad aprile Tra loro Antonacci Lapiccirella Fine Art di Roma, che ha portato a Maastricht un importante dipinto di Francesco Hayez e vede in TEFAF una significativa occasione di confronto. «Diventa per noi anche un modo, anzi l’unico modo, vivendo in un Paese come l’Italia che ha delle leggi un po’ pcolari, di confrontarci con il mercato internazionale – ha detto ad askanews Damiano Lapiccirella -.