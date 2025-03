Metropolitanmagazine.it - Un tipo imprevedibile 2, il trailer del ritorno sul campo da golf di Adam Sandler nel sequel della fortuna commedia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

torna suldanelufficiale di Un2, che svela anche che l’attesissimosarà disponibile in streaming su Netflix dal 25 luglio. Netflix non ha rilasciato informazioni sulla trama, infatti la sinossi dice solo “Untorna il 25 luglio!” ma il nuovomostra il personaggio diche ha qualche dubbio sull’affrontare i professionistiPGA. Insieme anelci sono i membri del cast dell’originale Julie Bowen, Christopher McDonald e Ben Stiller, più nuovi arrivati ??come Bad Bunny, Travis Kelce e le figlie diSadie e Sunny. I veriisti professionisti John Daly, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau e altri saranno presenti nel film.ha parlato del film l’anno scorso durante un’apparizione al “The Tonight Show” dicendo: “È bello.