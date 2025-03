Lanotiziagiornale.it - “Un tessuto sociale disgregato: è l’effetto della cura delle destre”. Parla il deputato del Movimento 5 Stelle, Carotenuto

Nel complesso, le modifiche al sistema di tasse e benefici messe in campo dal governo hanno avuto “un effetto contenuto sulla distribuzione dei redditi”, diminuendo l’equità. La conferma arriva dall’Istat nel report sulla redistribuzione del reddito nel 2024 precisando che l’indice di Gini, che misura la disuguaglianza, aumenta di poco più di un decimo di punto, da 30,25% a 30,40%. A pesare è stato soprattutto il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno di inclusione. Che ha comportato un peggioramento per circa 850mila famiglie.DariodelCinque, che ne pensa?“Sono amareggiato, perché stiamondo di persone, di famiglie che ora vivono in profonda difficoltà. Ilcon il presidente Conte aveva una visione concreta per risolvere i problemi dei più fragili, Meloni invece fa propaganda politica distruggendo la vitapersone”.