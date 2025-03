Ilrestodelcarlino.it - Un tecnico come presidente di Ap. Spunta il nome di Benevolo

Procedono lentamente le trattative per la nomina dei presidenti delle Autorità Portuali, i tempi non sono così strettiauspicato dal viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. A Ravenna alle figure politiche iniziali di area Pd, quella di Andrea Corsini, assessore regionale per dieci anni a Infrastrutture e Trasporti, e dell’esperto di logistica Davide Gariglio, oltre a tecnici tra cui Paolo Ferrecchi dirigente della Regione Emilia-Romagna, si aggiunge in questi giorni una figura romana, quella di Francesco(nella foto), direttore operativo di Ram, la società del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa di Autostrade del mare., laureato in economia e commercio, docente di Economia delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Università Europea di Roma, lavora in Ram dal 2005.