Ilfattoquotidiano.it - Un tè bollente rovesciato sui genitali lo costringe a subire diverse operazioni: Starbucks dovrà risarcirlo per 50 milioni di dollari

Si chiama Michael Garcia, ha 30 anni e fa il corriere. Il suo nome compare sui giornali di mezzo mondo perché un giudice della California – secondo quanto scrive il New York Times – ha stabilito chedebbaper 50di. La ragione? Una tazza di tègli è stata rovesciata addosso in un drive-through della nota catena nel 2020, a Los Angeles. L’uomo ha dovuto sottoporsi a diversi innesti cutanei e altri trattamenti medici suidopo l’incidente. La causa per negligenza è stata depositata presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles nel 2020. “Questo verdetto è un passo fondamentale nel ritenereresponsabile dell’evidente mancanza di attenzione alla sicurezza dei clienti” ha dichiarato l’avvocato di Garcia, Nick Rowley.Ma come si sono svolti i fatti? Nel febbraio 2020 l’allora 25enne Garcia si ferma in un drive-through di Los Angeles per prendere tre tè caldi.