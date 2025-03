Ilrestodelcarlino.it - Un poster per la pace, l’iniziativa del Lions con gli studenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Con la freschezza dell’innocenza i ragazzi hanno realizzato piccoli capolavori su carta, utilizzando i migliori colori dell’anima per invocare lasul nostro piccolo pianeta Terra infuocato da conflitti". Lo ha detto la presidentessa delCluana Dania Battistelli, tracciando un consuntivo deldelInternational, realizzata con le scuole medie Annibal Caro e Mestica e gli istituti comprensivi di via Bassi e via Tacito. Vetrina delle opere il Lido Cluana. "Per un piccolo esercito diè stata un’occasione per esprimere i propri sentimenti più veritieri" hanno sottolineato il sindaco Fabrizio Ciarapica al taglio del nastro con docenti e altri rappresentanti delHost, Anna Maria Recchi, Roberto Giannoni, Anna Vecchiarelli e Giulietta Brattini Bascioni del Cluana.