Un nuovo trattamento per il carcinoma prostatico metastatico

MILANO (ITALPRESS) – Al via uninnovativo per la cura delresistente alla castrazione. Si tratta della terapia con radioligandi Lutetium, per cui l’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato l’ammissione alla rimborsabilità. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 marzo, la nuova terapia sarà disponibile nelle singole regioni non appena saranno conclusi gli iter regionali. Questo traguardo rende accessibile ai pazienti affetti daPSMA positivo la prima terapia con radioligandi, un’innovazione della medicina di precisione basata sulla teragnostica che unisce fase diagnostica e fase terapeutica in un approccio che consente di colpire in modo mirato le cellule tumorali, migliorando conseguentemente l’efficacia dele la tollerabilità per i pazienti.