Un grande ritorno sulla scena della moda dopo le sfilate di Milano e Parigi

««Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del metrò». Non è difficile immaginare che Chiara Ferragni possa trovarsi d’accordo con questo aforisma attribuito di solito a Marilyn Monroe. Lo dimostra il suo ultimo weekend all’insegna del lusso in una delle località sciistiche più in voga al mondo: Courchevel, in Francia. Dove è stata vista con al polso un nuovo orologio tempestato di diamanti. Il Modello Baignoire di Cartier da circa 20mila euro. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Il weekendneve di Chiara FerragniA dirla tutta, Ferragni si trovava a Courchevel per motivi lavorativi, la sfilata di Moncler (gli altri ospiti erano Michelle Hunziker, Adrien Brody, Elisabetta Gregoracci, Anne Hathaway).