Un giornale in mano all’intelligenza artificiale il Foglio lancia la sua edizione Foglio AI | in edicola ogni giorno per un mese

Leggi su Open.online

Quattro pagine, ventidue articoli (più tre editoriali) inper circa un: è IlAI, il primo quotidiano completamente redatto d. Uscirà dal martedì al venerdì a partire da oggi, 18 marzo, e sarà disponibile anche online. Lo stile è inconfondibile, per chiunque abbia usato ChatGPT e simili non si può sbagliare. Ma il tentativo, sperimentale come fosse un vero e proprio case study, è al momento un unicum: dalle relazioni giovanili alle «balle di Trump», l’intelligenzaparla di tutto. I giornalisti della testata, spiegano, si limitano «a fare le domande e a leggere le risposte». Anche perché tutto il resto – «la scrittura, i titoli, i catenacci, i quote, i sommari» – sarà generato automaticamente. E avrà la assoluta libertà di schierarsi e prendere posizioni polemiche con il suo“padre”.