Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me si agita saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!

Cicogna in volo per Alessandra Amoroso. La cantante di Galatina, 38 anni, è incinta: aspetta il primo figlio da Valerio Pastore, 29enne tecnico del suono e videomaker con il quale fa coppia da tempo. L’annuncio è arrivato via social con tanto di prima foto del pancino già evidente e altri dettagli sul bebè che sta per arrivare. Sanremo 2024, Alessandra Amoroso in lacrime: «Investita da una valanga d’odio» X Leggi anche › Alessandra Amoroso rivela: «”Amici”? Non me lo sono goduta, se non fosse per Maria De Filippi non sarei qui» Alessandra Amoroso è incintaI rumors su una presunta gravidanza circolavano da tempo.