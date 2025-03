News.robadadonne.it - “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me” Alessandra Amoroso è incinta

Leggi su News.robadadonne.it

ha appena annunciato, via Instagram, di essere; l’artista leccese e il compagno, Valerio Pastore, aspettano una bambina, che nascerà a settembre e si chiamerà Penelope Maria.“Unstadi me, si agita, saluta e saltella – scrivenella caption che accompagna la foto, in cui, in penombra, si vede Pastore baciare la pancia della compagna – e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino”.Tantissimi, ovviamente, i commenti sotto il post, anche da parte di colleghi e amici del mondo dello spettacolo, da Emma Marrone, grande amica di, fino a Rose Villain, Lorella Cuccarini, Annalisa e Giorgia.La storia tra la cantante e Valerio Pastore ha avuto inizio nel 2021, dopo che lei ha chiuso la sua relazione, che durava da 5 anni, con il produttore Stefano Settepani; Pastore è un tecnico del suono originario di Eboli, nel salernitano, e ha 8 anni in meno rispetto alla cantante:è infatti del 1986, il compagno invece del 1994.