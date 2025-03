Ilfattoquotidiano.it - “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me”: Alessandra Amoroso diventerà mamma a settembre

ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. La cantante salentina ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae mentre il compagno le bacia la pancia: “Unstadi me – scrive – si agita, saluta e saltella e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia.è vicino”, conclude alludendo probabilmente al mese in cui è prevista la nascita. La cantante 38enne è legata da qualche anno al tecnico del suono Valerio Pastore.Del futuro papà e compagno dellasi sa veramente poco anche perché la cantante è sempre stata riservata sui sui rapporti d’amicizia e d’amore. Uno dei suoi fidanzati storici (di cui ha accennato in qualche intervista quando il rapporto si è interrotto) è stato Stefano Settepani, manager di Mahmood e Noemi, la vita è andata avanti.