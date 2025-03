Ilgiorno.it - Un convegno sulla “fast fashion“, la moda che fa danni all’ambiente

Un’occasione per discutere e riflettere sul fenomeno del cosiddetto, ossia lausa e getta, fatta di abiti venduti a basso costo, collezioni che si rinnovano a una velocità sempre più alta e che stimolano l’acquisto compulsivo, con produzioni sempre più frenetiche che impattano pesantemente sull’ambiente. Una serata in cui capire meglio tutti i risvolti di questo mondo, legati all’uso sto di materie prime, all’incremento di rifiuti e molte volte anche a condizioni di sfruttamento lavorativo. È l’iniziativa organizzata dall’associazione lissonese QDonna, in collaborazione col Comune, sotto il titolo “e Sostenibilità“, articolata in due incontri nella sala polifunzionale della biblioteca civica di piazza IV Novembre. Venerdì alle 21 ci sarà unsulche ne spiegherà nascita, sviluppo e risvolti economici e sociali collegati al mondo della: a confrontarsi saranno Andra Noé di GreenPeace Milano; Matteo Lovatti, presidente della cooperativa sociale Vesti Solidale; la eco-designer Carlotta Redaelli e la sustainability manager Giovanna Baglio, coordinati da Ilaria Mauri.