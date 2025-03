Ilgiorno.it - Un concerto ricorda le vittime delle mafie. Bubola a Villa Greppi

Unantimafia. Sul palco, Massimo, tra i più importanti cantautori italiani e strettissimo collaboratore di Fabrizio De André. Per la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordoinnocenti. L’appuntamento è per sabato alle 21 adi Monticello Brianza. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Prima delè possibile cenare nel contesto dicon le proposte de Il Mago dei Fornelli: la prenotazione per la cena è obbligatoria entro giovedì scrivendo una mail a attivitaculturali@.it.