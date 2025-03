Gamberorosso.it - Un caffè nel cimitero: può esistere un luogo più insolito per una pausa?

Leggi su Gamberorosso.it

Berlino ha la straordinaria capacità di trasformare i luoghi più impensabili in spazi di socialità. Non stupisce quindi che tra le sue innumerevoli caffetterie si trovi anche un piccolo locale incastonato in un. Il Café Finovo si trova all'interno dell'Alter St.-Matthäus-Kirchhof, unstorico nel quartiere di Schöneberg, noto per essere ildi riposo di personaggi illustri come i fratelli Grimm. Ma non solo: ilospita anche numerose personalità del mondo della cultura, dell’arte e della comunità LGBT, facendo di questoun punto di riferimento per chi cerca uno spazio di memoria e accoglienza. Aperto nel 2006, il Café Finovo è stato il primocimiteriale della Germania. Nato con l’intento di valorizzare e mantenere vivo il, ilè stato fondamentale per restituire alla comunità unche altrimenti rischiava l’abbandono.