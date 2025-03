Ilgiorno.it - Un anno senza il Besanino. Il piano salva-pendolari:: "Riattivare la Seregno-Carnate"

Limitare i disagi ai, impegnandosi a tempi limitati di cantiere e con servizi di trasporto pubblico alternativi. Ieri a Palazzo Lombardia si è aperto il dialogo istituzionale tra Regione e sindaci su come gestire la mobilità ferroviaria durante la prevista chiusura - tra une mezzo - della linea S7 Milano-Lecco via Molteno (conosciuta come quella del), a causa dei lavori per Pedemontana. Durante il tavolo tecnico – richiesto da sindaci e consiglieri regionali brianzoli e convocato dall’assessorato regionale ai Trasporti –, sono emerse necessità dei territori e qualche prima proposta per contenere i disagi. Per l’esattezza a essere chiusa sarà la tratta tra Triuggio e Villasanta, per una durata dei lavori che dovrebbe andare da settembre 2026 a settembre-ottobre 2027.